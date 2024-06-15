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Посольство России в Британии отреагировало на новые санкции

Российское посольство считает, что санкции навредят развитию самой Британии

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Global Look Press

Новые антироссийские санкции навредят развитию самой Британии, а не России. Об этом заявили в российской дипломатической миссии в Лондоне, передает РИА Новости.

«Методично ограничивая развитие страны собственными же санкционными мерами, в Лондоне, видимо, окончательно смирились со сверхнизкими — в пределах статистической погрешности — темпами роста легшей в дрейф британской экономики», — заявили в российской дипмиссии в Британии.

В посольстве России подчеркнули, что нынешняя тяжелая экономическая обстановка в стране связана с тем, что доживающие последние недели у власти консерваторы вели опасные внешнеполитические авантюры.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть.

13 июня страны «Большой семерки» смогли заключить политическое соглашение по применению заблокированных финансовых активов России в пользу Украины. Речь идет о выделении кредита в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от активов РФ.

Ранее сообщалось, что танкер с нефтью из РФ показал новый путь обхода нефтяных санкций.

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