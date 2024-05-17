Путин: РФ сосредоточит админресурсы на достижении результатов в СВО

Россия планирует сфокусировать имеющиеся у нее административные ресурсы, чтобы достичь необходимых результатов в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в КНР заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Российский лидер объяснил, что именно с целью сосредоточения управленческих ресурсов на решение задач, связанных с СВО, поддержал назначение Дениса Мантурова первым вице-премьером РФ.

Мантуров до назначения первым вице-премьером в мае 2024 года уже занимал должность заместителя председателя правительства. Кроме того, он был единственным вице-премьером, который совмещал работу на этом посту с министерской позицией.

В 2007 году Мантуров пришел в Минпромторг и с тех пор работал в ведомстве, став впоследствии его главой. Повышение его статуса до первого вице-премьера, как отмечал пресс-секретарь председателя кабмина Борис Беляков, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства.

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