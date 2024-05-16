Одна рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна была сдерживать натиск всех сил ВС РФ в освобожденном поселке Стрелечье Харьковской области. Об этом сообщил мотострелок группировки «Север» с позывным «Брусик», слова которого передает РИА Новости.

По его словам, удалось подсчитать количество спальных мест на украинских позициях, откуда ранее они отступили. Он подчеркнул, что на сегодняшний день вся территория населенного пункта полностью зачищена.

Утром 16 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. По его словам, наступление позволит создать «санитарнeю зону» и отбросить врага от границ Белгородской области.

В этот же день сообщалось, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, они не имеют возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родственниками.

Ранее украинских военных выслали из Германии из-за демонстрации нацистской символики.