Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Всего рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС России под Харьковом

Боец «Брусик»: одна рота ВСУ должна была сдерживать натиск ВС РФ в Стрелечье

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Одна рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна была сдерживать натиск всех сил ВС РФ в освобожденном поселке Стрелечье Харьковской области. Об этом сообщил мотострелок группировки «Север» с позывным «Брусик», слова которого передает РИА Новости.

По его словам, удалось подсчитать количество спальных мест на украинских позициях, откуда ранее они отступили. Он подчеркнул, что на сегодняшний день вся территория населенного пункта полностью зачищена.

Утром 16 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. По его словам, наступление позволит создать «санитарнeю зону» и отбросить врага от границ Белгородской области.

В этот же день сообщалось, что мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке, они не имеют возможности соблюдать нормы личной гигиены и не могут связаться с родственниками.

Ранее украинских военных выслали из Германии из-за демонстрации нацистской символики.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами