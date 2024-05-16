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Шойгу рассказал об успехах российской армии в зоне проведения СВО

Шойгу: ВС России наступают на всех направлениях в зоне СВО

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Виктор Толочко/РИА Новости

Наступление российских войск идет на всех направления боевых действий в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом заявил бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

По словам Шойгу, наступление идет «довольно неплохо». Военный выразил надежду на то, что такое движение будет и дальше. В частности, для этого будут созданы определенные резервы боеприпасов и техники.

На этой неделе президент РФ Владимир Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России. Экс-министр заявил, что проведение СВО и обеспечение достижения ее целей является главной задачей на его новом посту. В первую очередь речь идет о производстве боеприпасов.

Путин заявлял, что Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств на посту секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее Путин оценил работу Шойгу на посту министра обороны РФ.

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