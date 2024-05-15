Белоусов оценил сотрудничество Вооруженных сил РФ и Белоруссии

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел телефонный разговор с белорусским коллегой Виктором Хрениным, в ходе которого заявил об особых отношениях между армиями двух стран. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства республики.

В заявлении отмечается, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу текущего состояния отношений между Москвой и Минском. Кроме того, Белоусов и Хренин уделили внимание обсуждению военных вопросов.

«Министр обороны Российской Федерации подчеркнул особые отношения между Вооруженными силами двух государств», — говорится в публикации.

14 мая нижняя и верхняя палаты российского парламента завершили утверждение кандидатов на должности федеральных министров. В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указы об их назначении.

В результате министром обороны страны стал Белоусов, который в предыдущем составе правительства занимал пост первого заместителя главы кабинета министров. При этом экс-глава военного ведомства Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

Ранее Путин объяснил назначение Белоусова на пост министра обороны страны.