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Орбан: Запад приблизился к точке невозврата в конфликте на Украине

Орбан заявил, что Запад подошел к точке невозврата в украинском конфликте

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Virginia Mayo/AP

Страны Запада вплотную подошли к точке невозврата в украинском конфликте, который может привести к их прямому военному столкновению с Россией. Такое мнение в программе радиостанции Kossuth выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Что касается последней возможности повернуть вспять, этой точки невозврата, когда уже невозможно будет дать обратный ход, то мы находимся очень близко к ней», — заявил политик.

По его словам, об этом свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран Европейского союза (ЕС) и НАТО, в частности угрозы президента Франции передать Украине военные самолеты.

В то же время глава правительства отметил, что и Россия тоже выступает с чрезвычайно жесткими заявлениями в адрес США и их союзников.

7 июня сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося недавно телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил отправить военных инструкторов стран Запада на территорию Украины, однако американский лидер отверг эту идею.

До этого Макрон подтвердил разрешение Украине наносить удары французским оружием по военным целям на территории России. Президент пообещал выделить Киеву истребители Mirage 2000-5 и обучить тысячи украинских солдат.

Ранее Милорад Додик заявил, что Запад планировал разделить Россию на пять частей.

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