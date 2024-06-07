«Подвинули Голливуд»: дистрибьюторы заявили об успехе отечественного кино

Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин во время дискуссии «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС» в рамках ПМЭФ заявил об успехе отечественного кино. Дистрибьютора цитирует «Фонтанка».

По словам Верещагина «в России точно уже подвинули Голливуд», поскольку в отечественном прокате российские фильмы собирают существенно больше, чем когда-либо собирали голливудские.

«[Продюсеры] начали рисковать намного сильнее, чем они рисковали раньше с точки зрения производства смелых жанров, картин, которые раньше ни один продюсер просто не взялся бы производить, потому что всегда было понятно, что потенциально там может быть конкуренция с Голливудом. Сейчас все возможно, и мы знаем про сборы таких фильмов, как «Чебурашка», «Холоп», «Бременские музыканты», — привел примеры он.

Глава компании, выпускавшей в прокат картины «Сто лет тому вперед» и «Майор Гром», заявил, что если раньше продюсеры ориентировались на создание международных картин, то теперь стараются производить исключительно российское кино для российского зрителя.

Кроме того, он заявил о плохих международных сборах Голливуда — они «худшие за последние 10 лет».

«Появляется намного больше местных фильмов, которые спокойно могут конкурировать. С другой стороны, опять же, те ценности, которые Голливуд сейчас транслирует, чужды большинству стран мира, аудиторий», — уверен он, добавляя, что Голливуд «устранит себя сам».

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