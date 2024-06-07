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Россиянина похвалили за выступление в Париже и матч с Синнером

Экс-теннисист Ольховский: Котов очень хорошо выступил на «Ролан Гаррос»

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель 20 турнирнов и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух турниров АТР в одиночном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил выступление на «Ролан Гаррос» россиянина Павла Котова, отметив его качественную игру и результаты.

«Паша очень хорошо выступил, естественно. Просто неожиданно хорошо, обыграв и Норри, и потом второй круг он прошел очень красиво и хорошо. Обыграть на «Ролан Гаррос» Норри и Вавринку! С Синнером проиграл в трех сетах, но в борьбе. Считаю, это очень хороший результат», — считает Ольховский.

Павел Котов в третий раз в карьере выступал на Открытом чемпионате Франции по теннису и впервые на «Большом шлеме» дошел до третьего круга. Ранее у него была только одна победа в матчах основной сетки «мейджоров» — в первом круге Australian Open в этом году. На «Ролан Гаррос» в 2022 году Котов прошел квалификацию и уступил в первом круге голландцу Ботику ван де Зандсхюльпу, а в прошлом сезоне проиграл в первом же матче квалификации. В этом году россиянин обыграл британца Кэмерона Норри и швейцарца Стэна Вавринку, после чего уступил в трех сетах второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 4:6, 4:6).

Ранее сообщалось, что Новак Джокович перенес операцию.

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