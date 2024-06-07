Президент Швейцарии Амхерд оценила, чем закончится конференция по Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по итогам международной конференции по урегулированию конфликта на Украине не будет подписано мирное соглашение, поскольку для этого за столом переговоров должна присутствовать и Россия. Ее слова приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам политика, с помощью этой конференции планируется создать диалоговую платформу, где в качестве первого шага будут обсуждены шаги по достижению мира на Украине.

«Нам ясно, что по итогам конференции мы не подпишем мирное соглашение. Для мира обе стороны должны быть за столом переговоров», — сказала Амхерд, добавив, что Россия могла бы принять участие в возможной второй конференции.

В то же время швейцарский президент отметила, что предстоящее мероприятие не является «мирной конференцией», это «конференция по вопросам мира на Украине».

Амхерд добавила, что участники конференции хотят укрепить доверие и найти решения по вопросам, которые важны для гражданского населения, а затем и для мира в дальнейшем. На мероприятии главным образом обсудят гуманитарные проблемы, ядерную и продовольственную безопасность, свободу судоходства.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На мероприятии собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее в Кремле заявили, что Швейцария отказалась от многолетней линии нейтралитета своими действиями по Украине.