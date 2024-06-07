Женщина-водитель напала на 73-летнюю пенсионерку за слишком медленную езду

Во Франции пенсионерка и ее взрослый внук подверглись нападению женщины-водителя за слишком медленную езду, сообщает La Dépêche.

Дорожный конфликт произошел 3 июня неподалеку от Тулузы, департамент Верхняя Гаронна. В тот день 73-летняя женщина везла своего 21-летнего внука к врачу, но выбранный ею скоростной режим не устроил автомобилистку, которая ехала позади пенсионерки. Последняя не могла найти нужный адрес, двигалась медленно, боясь пропустить нужный поворот, но женщина-водитель, не зная всего этого, обогнала ее и подрезала.

Затем злоумышленница вышла из машины и распылила слезоточивый газ пенсионерке в лицо. Приятельница нападавшей, сидевшая на пассажирском сидении, в этот момент набросилась на внука жертвы. Когда агрессивная автомобилистка вернулась за руль, пассажирка схватила пострадавшего за запястье и протащила его таким образом несколько метров, пока он не рухнул на землю.

После этого хулиганки скрылись. Молодой человек получил травму плеча и был доставлен в больницу. Он и его бабушка подали заявления в полицию. Женщину-водителя, причастную к инциденту, быстро задержали, ее обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Ранее таксист спас пенсионерку, выстрелив в голого мужчину, который на нее напал.