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В Белгороде объявлена ракетная опасность

Губернатор Гладков сообщил об объявлении ракетной опасности над Белгородом

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

6 июня украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Гладков рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Муром. Беспилотник врезался в дерево, из-за чего в расположенном неподалеку частном домовладении оказалась пробита крыша.

Еще один украинский дрон атаковал село Новая Таволжанка, где после удара зафиксировали повреждения двух частных жилых домов. В результате действий военных ВСУ в этих зданиях были выбиты окна, а также посечены кровли и заборы. Более того, осколки летательного аппарата нанесли урон одному автомобилю.

6 июня дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание администрации Грайворонского городского округа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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