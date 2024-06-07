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Назван лучший футболист чемпионата России

Экс-игрок сборной России Иванов назвал Глушенкова лучшим игроком РПЛ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Олег Иванов, который вместе с национальной командой выиграл бронзовые медали чемпионата Европы — 2008, в авторской колонке для издания «Спорт-Экспресс» назвал футболиста московского «Локомотива» Максима Глушенкова лучшим игроком в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги и объяснил, почему считает именно так.

«Но для меня номер один в минувшем сезоне — Глушенков. Пусть забил всего шесть мячей, зато стал лучшим распасовщиком лиги! Сделал 16 результативных передач, повторив рекорд Лоськова и Халка», — отметил Иванов.

Он также отметил, что Глушенков — разноплановый футболист.

24-летний Глушенков в 29 матчах Российской премьер-лиги отметился шестью забитыми мячами и 16 результативными передачами, а всего за 36 матчей сезона оформил восемь голов и 20 голевых пасов.

При этом футболист не получил вызов в сборную России. Национальная команда под руководством Валерия Карпина 7 июня в Минске сыграет товарищеский матч с футболистами из Белоруссии. Игра состоится в 20:00 по московскому времени.

Ранее Станислав Черчесов назвал лучшего тренера России.

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