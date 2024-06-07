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В Киеве допустили увольнение Зеленским главнокомандующего ВСУ

Политик Лапин: Зеленский намерен обвинить Сырского в провалах ВСУ и уволить

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинит главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в провалах на фронте и отстранит его. Такое мнение высказал киевский политик Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Начали атаковать Сырского. Это же не просто так. Я говорил, что мы можем потерять генерала Сырского и не получить политика Сырского», — сказал Лапин.

По его словам, Сырский попытался «ухаживать» за Зеленским, но ничего не получилось, поэтому на него продолжат «вешать всех собак».

Политик предположил, что Зеленскому стоило бы принести извинения бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, признать критическую ситуацию на поле боя и попросить его вернуться в армию.

«Но это не про Зеленского», считает Лапин. По его словам, Зеленский «корону не снимет».

Накануне Сырский в своем Telegram-канале заявил, что намерен оптимизировать штат подразделений генштаба украинских войск, сократив их численность. По его словам, он ставит целью создать перспективную структуру Вооруженных сил Украины на период до вступления в НАТО.

Ранее министерство обороны Украины потребовало, чтобы 17-летние юноши вернулись из-за границы и встали на воинский учет.

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