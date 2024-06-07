В Швейцарии объяснили, почему не поставляют оружие Украине

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Швейцария не может поставлять оружие Украине из-за своего нейтралитета, однако помогает стране гуманитарной помощью. Ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«По причине нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Но мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления и пообещали 5 млрд франков в качестве помощи на восстановление», — указала Амхерд.

В то же время она напомнила, что Берн поставил Германии 25 танков Leopard 2, которые не попадают под ограничения, связанные с соблюдением нейтралитета. Кроме того, сейчас Швейцария обсуждает запрос Rheinmetall на покупку Leopard 1, которые Германия сможет передать ВСУ.

«Право нейтралитета устанавливает для нас четкие границы в вопросе поставок оружия странам, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта», — подчеркнула Амхерд.

До этого стало известно, что Швейцария упростит административные процедуры, необходимые для участия армии страны в военных миссиях Европейского союза (ЕС) по поддержанию мира.

Ранее в МИД РФ заявили, что Швейцария потеряла нейтралитет.