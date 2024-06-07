Египет рассчитывает упростить торговлю через БРИКС

Египет стремится к укреплению сотрудничества со странами БРИКС. Членство в объединении позволит упростить торговлю и с другими африканскими государствами. Об этом РИА Новости рассказала министр планирования и экономразвития Хала ас-Саид.

«Египет — важный партнер для БРИКС с его географическим положением, соглашениями о свободной торговле и инвестициями в порты и дороги. Он станет проходом и вратами в Африку, будет способствовать упрощению торговли с рядом стран», — сказала ас-Саид.

Она отметила большие госинвестиции Египта в улучшение инфраструктуры.

«Мы надеемся на большее взаимодействие со странами БРИКС для упрощения инвестиций и стимулирования внешней торговли», — подчеркнула министр.

Россия с 1 января председательствует в БРИКС. В объединение вошли новые члены — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После расширения состав БРИКС увеличился до 10 стран с населением 3,6 млрд человек — почти половина мирового.

На эти государства приходится более 40% мировой добычи нефти и около 25% экспорта товаров.

До этого страны БРИКС призвали сплотиться против информационного геноцида Запада.

Ранее политолог дал подсказку, почему Турция захотела в БРИКС.