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ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области

Армия России взяла под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группы «Север» Вооруженных сил (ВС) России взяли под свой контроль четыре населенных пункта на территории Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«Продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты», — указывается в отчете о ходе специальной военной операции (СВО).

Согласно информации ведомства, на Харьковском участке фронта близ города Волчанска в Чугуевском районе, села Дегтярного в Волчанском районе и поселка Казачья Лопань российские военные нанесли поражение живой силе и оборонной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок городского типа Керамик в Донецкой народной республике (ДНР). По данным МО, российские военные улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка в ДНР.

Ранее глава ДНР оценил продвижение российских войск к Часову Яру.

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Операция на Украине
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