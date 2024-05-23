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Боль в плече девушки оказалась вызвана опухолью кости

Daily Mail: боль в плече девушки была вызвана раковой опухолью размером с авокадо

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Cat Holden/SWNS

Боль в плече у 23-летней девушки, которую приняли за спортивную травму, оказалась вызвана раковой опухолью кости размером с авокадо. Об этом сообщает Daily Mail.

Когда девушка почувствовала боль в плече во время скалолазания, она предположила, что это спортивная травма. УЗИ показало, что у нее тендинит — воспаление связок сустава и назначили ибупрофен и физиотерапию (лечение движением). Однако пять месяцев спустя боль в плече вернулась и стала сильнее. МРТ в частной клинике выявило у нее опухоль кости.

Назначенная ей химиотерапия привела к тому, что через два месяца лечения у девушки выпали волосы, брови и ресницы, а также у развились шум в ушах и нарушение слуха. В будущем ей также может понадобиться удаление плечевой кости и замена руки протезом.

Как сообщает Daily Mail, только половина пациентов с первичным раком кости остается в живых через пять лет после постановки диагноза. Этот тип опухоли встречается редко и обычно поражает длинные кости рук и ног. Ежегодно они диагностируются только примерно у 30 человек в Великобритании.

Ранее испортившийся характер молодого мужчины оказался признаком деменции.

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