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Минобороны отчиталось о поражении военных и энергетических объектов на Украине за неделю

МО: за неделю ВС РФ поразили предприятия ВПК и склады с ракетами на Украине

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Министерство обороны РФ

Армия России за неделю нанесла 25 групповых ударов по военным и энергетическим объектам Украины, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса страны и местам хранения ракет. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России Вооруженными силами РФ нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — отметили в ведомстве.

По данным министерства обороны, с 28 апреля по 4 мая ВС РФ поразили украинские энергообъекты, военные заводы, склады с вооружением и боеприпасами, цеха производства катеров и беспилотников.

Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации националистов и иностранных наемников.

До этого Минобороны информировало, что за неделю на донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 2405 солдат, три танка, в том числе «Abrams» (США), четыре американских боевых машин пехоты «Bradley» и много другой техники.

В ночь на 4 мая российские системы ПВО сбили над Крымом американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые запустили Вооруженные силы Украины.

Ранее в зону спецоперации был направлен акустический детектор дронов «Малик».

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Операция на Украине
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