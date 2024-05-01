Глава Херсонской области рассказал о работе группировки «Днепр» в зоне СВО

Российские солдаты из группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки поразили 28 наблюдательных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, военнослужащие страны осуществили успешные разведывательно-штурмовые действия в запорожском населенном пункте Работино. Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ активно обороняли левый берег реки Днепр и вели огневой контроль ее русла.

«В течение суток подразделения группировки войск «Днепр» <...> уничтожали и подавляли вражеские БПЛА, уничтожали живую силу и пункты временной дислокации противника на правом берегу реки Днепр», — добавил глава региона.

Сальдо подчеркнул, что в ходе боевых действий ВС РФ поразили 28 наблюдательных пунктов украинских войск и ликвидировали шесть складов. Последние использовались для хранения материальных средств.

30 апреля глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в населенном пункте Работино все еще остаются отдельные очаги сопротивления ВСУ. Однако они являются незначительными и представляют собой по два–три украинских бойца максимум, уточнил он.

Ранее российские военные уничтожили ангар ВСУ с дронами самолетного типа.