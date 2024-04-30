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ВСУ в панике покидают поселок Керамик под Авдеевкой, оставляя раненых

Советник Кимаковский: ВСУ в панике покидают поселок Керамик, бросая раненых

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Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются спешно покинуть позиции в поселке Керамик под Авдеевкой, бросая раненых сослуживцев. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Воздушная разведка показала, что в Керамике у противника настоящая паника. Многие пытаются бежать с позиций. Раненых бросают, даже не пытаются эвакуировать», — заявил Кимаковский.

По его словам, ВСУ пытаются покинуть населенный пункт небольшими группами.

30 апреля пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ведерников рассказал, что командование обманом отправило его и других непригодных к службе на передовой в Очеретино.

В этот же день полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассказал, что Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, и новобранцы без должного обучения уже не способны помочь своим властям.

До этого экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина рискует остаться без солдат еще до начала полномасштабного наступления Вооруженных сил России.

Ранее в США заявили, что Украине уже не помогут никакие деньги.

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