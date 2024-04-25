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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в трех областях

Военные РФ поразили ВСУ в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военные поразили Вооруженные силы Украины в населенных пунктах Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

По его словам, российские военные поразили живую силу и технику 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в Работино, Малых Щербаках, Никополе, Капуловке и Михайловке.

«Противник потерял до 30 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что утренние обстрелы повредили инфраструктуру в части Херсонской области, находящейся под контролем вооруженных сил Украины. По словам Прокудина, утром наносились удары по Антоновке, Ромашково, Кизомысу, Инженерному, Садовому, Бериславу, Качкаровке, Ольговке, Осокоровке и Херсону.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, удары производят по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на границе с Белгородской областью сорвали попытку создания огневой точки ВСУ.

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