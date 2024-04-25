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Зеленский рассказал об исходе конфликта России и Украины

Зеленский: исход конфликта России и Украины понравится не всем

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Alina Smutko/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не все будут счастливы от результатов конфликта Украины и России. Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – сказал украинский лидер.

В эфире телеканала он также отметил, что украинцы должны победить.

22 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу отметил, что Украина может провести переговоры по урегулированию конфликта с РФ.

При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что проведение мирной конференции об урегулировании конфликта на Украине без участия российской стороны не имеет смысла.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что Россия всегда предпочитает дипломатические переговоры дракам и военным столкновениям, о чем неоднократно заявлял президент страны Владимир Путин.

Ранее Зеленский назвал странными слова папы Римского о переговорах с Россией.

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