В Кремле не знают, обсуждал ли Путин с Шойгу арест Иванова

Журналисты в ходе пресс-конференции спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, говорил ли глава государства Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу по вопросу ареста заместителя последнего.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Песков ответил, что президент регулярно контактирует с главой Минобороны, однако не смог сказать, говорили ли они относительно задержания Иванова.

«Сейчас я не могу вам детали сообщить», — сказал представитель Кремля.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее газета «Известия» сообщала, что вместе с замглавы МО РФ Ивановым задержаны еще несколько человек.