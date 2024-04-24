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В Госдуму внесут проект о запрете выдавать участвовавших в СВО иностранцев

В ГД внесут проект о невыдаче иностранцев, которых преследуют за участие в СВО

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев, которым грозит преследование за участие в спецоперации на Украине, внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщил инициатор принятия документа, депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Внесем в Госдуму ранее анонсированный мной законопроект о запрете выдавать другим странам иностранцев-ветеранов, если им грозит преследование за участие в СВО», — написал он.

По словам Хинштейна, это будет сделано в ближайшее время.

До этого он объяснил важность указа о гражданстве для иностранцев-контрактников.

В начале января президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Получить российский паспорт в упрощенном порядке, согласно документу, смогут иностранные граждане, которые заключили контракт с ВС РФ во время проведения СВО сроком на один год.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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Операция на Украине
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