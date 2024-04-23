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В КНДР проведены ядерные учения

КНДР провела первые комплексные учения по нанесению ядерного контрудара

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Reuters

Северная Корея провела тактические учения по нанесению условного ядерного контрудара, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями, сообщает агентство ЦТАК.

Отмечается, что в ходе учений были задействованы системы «Курок ядерного оружия» и «Вулканическая тревога».

До этого генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила Северной Корее протест из-за ракетных испытаний, проведенных КНДР 22 апреля. По его словам, северокорейская баллистическая ракета пролетела порядка 250 км, достигнув высоты полета в 50 км, после чего упала вне пределов Японии. По предварительной информации, какого-либо ущерба кораблям или самолетам снаряд не причинил.

Тем не менее Хаяси заявил, что ракетные испытания КНДР угрожают Японии, региону, а также международному сообществу, и обвинил Северную Корею в нарушении резолюций Совбеза ООН.

20 апреля Северная Корея испытала новую зенитную ракету. Ее тип, а также результат испытаний не уточнялись. Параллельно с испытанием зенитной ракеты армия КНДР также провела испытания новой боеголовки крылатой ракеты.

Ранее в Южной Корее оценили опасность новых гиперзвуковых ракет КНДР.

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