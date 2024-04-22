Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал, сколько добровольцев для СВО подготовили в Чечне

Кадыров: в Чечне подготовили более 17 тысяч добровольцев с начала СВО

close
100%
Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что число добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Чечне и отправившихся в зону проведения специальной военной операции, превысило 17 тысяч человек.

«Всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41 722 бойца, в том числе 17 079 добровольцев», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что все они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента Владимира Путина. После этого мужчины заключают официальный контракт с Министерством обороны сроком на четыре месяца и ежемесячно получают от 200 тыс. рублей. Дополнительно Фонд Кадырова выделяет подъемные в размере 100 тыс. рублей.

Кадыров отметил, что в настоящее время в зоне спецоперации находятся более девяти тысяч бойцов из Чечни. Всех их обеспечили современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием.

Еще в октябре 2022 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывал жителей республик Северного Кавказа принимать активное участие в СВО.

Ранее участвующим в СВО мусульманам разрешили не поститься в Рамадан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами