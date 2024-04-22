Генсек ОДКБ прокомментировал вывод российских миротворцев из Карабаха

Азербайджан располагает собственными ресурсами для обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

Генсек напомнил, что в настоящее время территория Нагорного Карабаха находится под контролем Азербайджана, вопрос о присутствии или выводе миротворцев решается не в одностороннем порядке.

По большей части стабильность в Нагорном Карабахе зависит от перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, добавил Тасмагамбетов.

Российские миротворцы уходят из Нагорного Карабаха после почти четырехлетней миссии. Вывод сил происходит досрочно по решению Баку и Москвы. Причиной для такого шага стала прошлогодняя операция Азербайджана в регионе, завершившаяся ликвидацией непризнанной Нагорно-Карабахской республики. При этом в России отвод сил связывают с действиями Армении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее армянский премьер Никол Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.