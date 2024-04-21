На Украине планируют ввести военную подготовку в школе

Комитет Верховной рады Украины по вопросам молодежи и спорта выступил с инициативой о принятии закона о введении начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях. Об этом сообщила «Судебно-юридическая газета».

Целью закона названо «совершенствование военной подготовки и военно-патриотического воспитания». Предмет «Защита Украины» предлагается ввести в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования. Программы для обучения новому предмету будут разработаны по согласованию с министерством обороны.

В 2023 году сообщалось, что детей в украинских школах начнут обучать управлению дронами и ориентированию.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине в поселке Коротыч Харьковской области начали строить подземную школу.