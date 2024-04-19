В Омской области начали производить новые тяжелые огнеметные системы

Предприятие в Омской области, которое выпускает бронетехнику, решило вопросы, касающиеся производства новых двигателей большей мощности, и начало производить новые тяжелые огнеметные системы (ТОС). Об этом сообщил глава министерства обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Началось производство новых тяжелых огнеметных систем. Выполнены задачи по дооснащению танков дополнительной бронезащитой от беспилотников разного уровня и дополнительной системой защиты прицельных комплексов», — сказал он.

Министр подчеркнул, что завод в полном объеме выполняет задание по гособоронзаказу и успешно реализует поручения, которые были получены в ходе прошлой проверки.

19 апреля Шойгу посетил завод в Омской области, производящий танки и тяжелые огнеметные системы, и проверил выполнение гособоронзаказа.

17 апреля глава Минобороны России в парке «Патриот» проверил выполнение поручений по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения бойцов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.