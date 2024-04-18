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Экс- летчик допустил привлечение Украиной пилотов из ЧВК США и Канады

Экс-пилот де Латтр заявил, что Киев может привлечь ЧВК к пилотированию F-16

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Vadim Ghirda/AP

Украина рассматривает возможность привлечения иностранных пилотов из частных военных компаний (ЧВК) США и Канады для управления истребителями F-16. Об этом сообщил французский эксперт по авиации и бывший пилот Сириль де Латтр РИА Новости.

По его словам, канадская компания Top Aces и американская Draken International готовят военных летчиков для работы на F-16. Эксперт предположил, что эти ЧВК могут заключить контракт на предоставление Украине истребителей F-16 в крайнем случае.

Собеседник агентства отметил, что в Киеве возникают серьезные проблемы с подготовкой отечественных пилотов. Он отметил, что обучение украинских летчиков осуществляется Францией, а тех, кто имеет слабое знание английского языка, отправляют либо в Великобританию, либо в США для улучшения их навыков иностранного языка.

До этого стало известно, что Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных самолета F-16 для тренировок летчиков ВС Украины на авиабазе Скридструп в Дании. Подготовка первой группы должна завершиться в мае.

Ранее посол Украины опроверг слухи о передаче ВСУ самолетов Mirage.

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