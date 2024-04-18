В Киевской области произошел взрыв

В Киевской области Украины произошла серия взрывов и сработала система ПВО. Об этом сообщает городской Telegram-канал «Реальный Киев».

Взрывы произошли в Вышгородском районе около 00:56 по мск. С 0:08 по 1:27 по мск в Киевской области действовала воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины. На этом фоне на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.