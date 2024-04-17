Российские войска поразили позиции РДК* на Украине

Российские войска уничтожили склады с боеприпасами террористических формирований «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) и оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены склады боеприпасов», — указывается в сводке.

Согласно информации ведомства, ликвидация произошла с участием оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение живой силе и оборонной технике украинской армии в 132 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Некоторое время назад глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВС РФ ударили по складам техники и боевых припасов украинских войск в селе Чкалово Днепропетровской области Украины.

Ранее Росфинмониторинг включил РДК в список террористов и экстремистов.