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Офицеры ВСУ заявили о риске обвала фронта летом

Politico: в ВСУ опасаются обвала фронта предстоящим летом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали на условиях анонимности, что линия обороны может рухнуть предстоящим летом. Об этом они сообщили изданию Politico.

Отмечается, что это произойдет, когда обладающая большей численностью и готовностью российская армия начнет наступление. Собеседники издания опасаются, что решимость ВСУ сопротивляться ослабнет, а моральный дух солдат будет подорван из-за острой нехватки припасов.

«Запад не смог предложить то, что необходимо, и это, в свою очередь, подрывает волю Украины делать то, что от нее требуется», — говорится в статье.

17 апреля аналитик из Великобритании Александр Меркурис сообщил, что несколько военных подразделений Вооруженных сил Украины отказываются исполнять приказы нового главнокомандующего Александра Сырского.

До этого американский журналист заявил, что нехватка боеприпасов, хорошо обученных войск и средств противовоздушной обороны являются самыми критическими проблемами для ВСУ.

16 апреля бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Вооруженные силы России могут спокойно продвигаться вглубь Украины, поскольку уже ничто не сможет их остановить.

Ранее в США заявили, что Украина проигрывает не из-за прекращения помощи.

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