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Появились сообщения, что ряд бригад ВСУ не подчиняется новому главкому

Меркурис заявил, что есть бригады ВСУ, которые отказываются подчиняться Сырскому

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Несколько военных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются исполнять приказы нового главнокомандующего Александра Сырского. Об этом сообщил аналитик из Великобритании по имени Александр Меркурис на YouTube-канале.

По его словам, эти отряды ранее были связаны с бывшим главкомом Валерием Залужным. Особенно это касается 67-й бригады и 3-й бригады «Азов» (организация запрещена в России), которые отказались выполнить приказ о контратаке в районе Авдеевки и переброске в Часов Яр.

Эксперт охарактеризовал текущую ситуацию в ВСУ как кризисную. Он не исключил возможности расформирования этих бригад в ближайшем будущем.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что массированное применение беспилотников российскими военными усложнило положение ВСУ под Часовым Яром.

После ряда неудач под городом Часов Яр на подконтрольной Украине части ДНР командование Вооруженных сил Украины организовало проверку в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР), которая воюет на этом направлении, сообщило издание «Украинская правда». По данным журналистов, еще одной из причиной проверки и переформатирования бригады может быть проблема, заложенная при ее создании, так как 67-я ОМБР была создана из формирований организации «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Ранее боец ВСУ рассказал о ситуации в Часове Яре.

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