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ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО РФ сообщило о взятии опорного пункта ВСУ на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Юг» смогли занять опорный пункт Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что опорный пункт противника был обнаружен при помощи беспилотника.

«Получив координаты вражеского опорника, штурмовые подразделения скрытно приблизились к нему с нескольких направлений и стремительно атаковали. Огневую поддержку штурмовикам обеспечивали артиллерийские и танковые подразделения, а также операторы ударных дронов», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что российские военные произвели зачистку опорного пункта и смогли улучшить свое положение на данном направлении.

До этого сообщалось, что на Авдеевском направлении проведения специальной военной операции группировка «Центр» Вооруженных сил России улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение силам противника.

Боевые столкновения проходили в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой народной республики. Поражение было нанесено живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины.

Ранее воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины.

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