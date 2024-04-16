Солдаты Вооруженных сил Украины за два года ведения боевых действий сильно ослабли. Об этом рассказал наемник ВСУ из Чехии Петр, передает iDNES.

«Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года — это слишком и для тела, и для психики», — сообщил наемник.

При этом отмечается, что ВСУ также испытывают дефицит боеприпасов. «Перспективы, на мой взгляд, не радужные», — добавил Петр.

До этого сообщалось, что генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали превосходство ВС Российской Федерации на фронте. В публикации подчеркивается, что после более чем двух лет военного конфликта украинская армия оказалась в самом критическом с февраля 2022 года положении. La Vanguardia пишет, что Украине необходимо больше военных, больше оружия и больше поддержки Запада.

Также украинский солдат рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение из-за нехватки боеприпасов. Отмечается, что использование дешевых дронов как украинской, так и российской стороной изменило способ ведения современного конфликта. При этом значение артиллерии все еще остается очень огромным, ведь без достаточного количества снарядов цели, обнаруженные дронами-разведчиками, не будут поражены.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.