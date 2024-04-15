В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины. Это следует и данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также сигналы тревоги звучат в подконтрольных украинским властям частях Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой народной республики (ДНР).

14 апреля сообщалось, что в Одессе произошли взрывы. Кроме того, украинское издание «Страна.ua» написало о взрыве в Харькове.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.