ВС РФ уничтожили до 55 военных ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженные силы РФ смогли уничтожить до 55 украинских военных, а также технику противника на Херсонском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.

До этого сообщалось, что морские пехотинцы Черноморского флота ВС РФ уничтожили украинский минометный расчет на правом берегу Днепра. В результате миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен. В Минобороны РФ отметили, что украинские войска продолжают предпринимать попытки высадиться на левом берегу Днепра.

Также в Минобороны РФ сообщали, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении. Так, девять украинских десантников взвода элитной бригады ВСУ в районе Водяного обратились к российским военнослужащим и сложили оружие.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.