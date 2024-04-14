В ЦАХАЛ заявили о десятках ракет «земля-земля», выпущенных по Израилю

Иран запустил по территории Израиля десятки ракет класса «земля-земля», большая часть которых была перехвачена за пределами страны. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари, сообщает РИА Новости.

«Час назад Иран запустил со своей территории десятки ракет класса «земля-земля» в направлении Израиля. Подавляющее большинство из них было перехвачено нашими системами противоракетной обороны», – сказал представитель армии.

Он отметил, что некоторое количество снарядов упало на израильской территории. По словам Хагари, в результате обстрела пострадала девочка.

До этого Хагари сообщил, что Иран выпустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Отмечается, что израильская армия контролирует все цели, системы противовоздушной обороны приведены в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

Ранее Иран призвал США не вмешиваться в конфликт с Израилем.