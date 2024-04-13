Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один человек погиб при обстреле города Алешки в Херсонской области

Губернатор Сальдо заявил о четырех пострадавших при обстреле Алешек в Херсонщине

close
100%
«Администрация Алешкинского муниципального округа»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Администрация Алешкинского муниципального округа»

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о четырех пострадавших при обстреле города Алешки в регионе. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Сообщается, что один из пострадавших погиб, остальные получили осколочные ранения. Они были госпитализированы.

До этого Сальдо заявил, что ВСУ усилили атаки БПЛА на левобережье Херсонской области.

По словам Сальдо, при обстрелах Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали меньше использовать снаряды, но «с лихвой компенсируют» это дронами-камикадзе и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) других типов.

Глава региона добавил, что украинские военные стали чаще применять ракеты для обстрелов объектов, расположенных дальше от линии боевого соприкосновения в Херсонской области. По его словам, были прилеты в Брилевку, Гладковку и другие места — ВСУ при этом били по административным и общественным зданиям, попадая по детским учреждениям и машинам скорой помощи.

Ранее Сальдо ответил на слова Зеленского о контрнаступлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами