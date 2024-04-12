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Сальдо ответил на слова Зеленского о контрнаступлении

Сальдо: Херсонская область хорошо защищена, у нее есть мощная оборона

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Alex Babenko/AP

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе имеется мощная оборона, а также есть все, чтобы предотвращать атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Сальдо отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке нового контрнаступления ВСУ.

«Вне зависимости от того, что там несет Зеленский, подразделения группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении выстроили мощную оборону, разработали способы противодействия всем видам оружия противника, нашли и применяют тактические приемы, нейтрализующие любые поползновения киевских боевиков», — сообщил Сальдо.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что Зеленский хочет «набивать себе карманы» дальше, когда рассказывает о возможности нового контрнаступления при поддержке оружием, боеприпасами и деньгами со стороны Запада. По мнению сенатора, единственное, на что в данный момент способны Вооруженные силы Украины — это отступление и отправка просьб о помощи, а все слова Зеленского означают только желание продолжать разворовывать западную помощь.

Ранее на Западе рассказали, на что могут пойти украинские войска из-за провалов на фронте.

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