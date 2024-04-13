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Советник главы ДНР заявил, что РФ хочет уничтожить заводы по производству БПЛА на Украине

Кимаковский: ВС РФ стараются поразить заводы по производству БПЛА на Украине

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Reuters

Российские войска выявляют заводы по производству беспилотников в глубине Украины и стараются уничтожить их и энергетические мощности, которые обеспечивают работу этих предприятий. Об этом заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Украинская армия на линии боевого соприкосновения старается поддерживать паритет за счет БПЛА разных классов, так как не имеет достаточного объема ракет и снарядов, отметил он.

«Мы начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. А любое производство, в том числе и военное, требует определенной электроэнергии и определенных помещений. А наши сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются их уничтожать», — сказал советник главы ДНР Дениса Пушилина.

Российская армия быстро учится воевать в современных условиях и создает новые технологии борьбы с дронами. При этом нельзя недооценивать Украину, подчеркнул он.

По его словам, нужна «очень серьезная работа» для того, чтобы «переиграть» ВСУ, в том числе и в области применения беспилотной авиации, и в настоящее время речь уже идет о создании целых подразделений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотников.

8 апреля Минобороны сообщило об уничтожении склада БПЛА и цеха по их производству в подконтрольном Украине Запорожью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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