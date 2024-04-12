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В Азербайджане заявили об обстреле со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций сил на границе с Арменией

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Shutterstock/esfera

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций армии республики на границе двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделениями ВС Азербайджана на указанном направлении «приняты адекватные ответные меры».

До этого сообщалось, что азербайджанские и армянские пограничники устроили перестрелку на участке Неркин Хндзореск Сюникской области.

По данным службы национальной безопасности (СНБ) Армении, перестрелка началась после того, как армянский пастух, искавший потерявшееся стадо случайно перешел границу и оказался в Азербайджане. После этого военные обеих сторон открыли огонь, в результате которого пострадал азербайджанский пограничник.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своей границы.

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