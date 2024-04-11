В «Ростехе» рассказали, как будут защищаться объекты РФ от дронов ВСУ

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что российские объекты будут защищаться от ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас активно проводим работу по защите наших инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее», — сообщил Артяков.

По его словам, компания владеет комплексом РЭБ, который позволяет отражать атаки любых видов вражеских дронов. Он добавил, что они уже применяются в России, а на данном этапе налаживается наращивание производства.

До этого сообщалось, что в России за последний год спрос на системы защиты от атак беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) увеличился в четыре раза. Как сообщается, около трети всех тендеров на такие системы разместили предприятия нефтегазовой отрасли, 28% — промышленные, 10% — горнодобывающие. Согласно оценкам Bloomberg Economics, Россия сумела как минимум удвоить производство такого рода оборудования с начала конфликта.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.