Новое контрнаступление Украины увенчается полной катастрофой для Вооруженных сил Украины, а также их окончательным разгромом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве обороны РФ.

«В отсутствие желающих на Украине своими жизнями и здоровьем добровольно развивать это безумие Зеленского дальше киевский режим заполняет огромный некомплект личного состава ВСУ новым пушечным мясом, продвигая закон о массовой принудительной мобилизации граждан», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что боевые действия на Украине в настоящее время претерпевают коренной перелом. Дипломат отметил, что новые пакеты западной помощи Киеву не помогут ему изменить ситуацию на поле боя. То же касается так называемых «мясных штурмов» украинских войск, подчеркнул он.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готовит план нового контрнаступления в зоне конфликта. Как он сказал, в том числе в стратегию будет включена задача по уничтожению Крымского моста и иных российских объектов. По словам главы государства, Киев «очень хочет» разрушить соответствующие сооружения.

Ранее на Западе рассказали, на что могут пойти украинские войска из-за провалов на фронте.