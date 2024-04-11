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Эксперт предупредил об опасности российских авиабомб для истребителей F-16

Independent: истребители F-16 не спасут ВСУ от российских авиабомб ФАБ-1500

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Vadim Ghirda/AP

Американские легкие истребители четвертого поколения F-16, поставку которых ожидает Киев, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) противостоять российским планирующим авиабомбам ФАБ-1500. К такому выводу пришел старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк в беседе с газетой The Independent.

«Модифицированные российские боеголовки ФАБ-1500 наносят огромный ущерб», — утверждает военный ученый.

По мнению эксперта, маловероятно, что истребители F-16 существенно повысят возможности перехвата российских авиабомб, которые весят 1500 кг и способны нести 675 кг взрывчатки с радиусом поражения 200 метров и лазерной навигацией.

«Российские военные блогеры прозвали его «разрушителем зданий», — указывается в публикации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В марте Military TV сообщал, что полет авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для данного вида российского оружия.

Ранее сообщалось, что использование ВС РФ авиабомб ФАБ-1500 увеличило потери ВСУ.

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