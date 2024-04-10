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На границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка из-за пастуха

СНБ Армении: азербайджанские и армянские солдаты устроили перестрелку на границе

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Аппарат Президента Республики Армения

Азербайджанские и армянские пограничники устроили перестрелку на участке Неркин Хндзореск Сюникской области. Об этом рассказала служба национальной безопасности (СНБ) Армении, сообщение ведомства приводит ТАСС.

По данным СНБ, перестрелка началась после того, как армянский пастух, искавший потерявшееся стадо случайно перешел границу и оказался в Азербайджане. После этого военные обеих сторон открыли огонь, в результате которого пострадал азербайджанский пограничник.

В Армении заявили, что СНБ намерено провести совместное расследование деталей инцидента вместе с погранвойсками Азербайджана. Армянская сторона подчеркнула нежелательность повторения подобных случаев.

Тем временем пастуха и его стадо благополучно вернули на территорию Армении.

10 апреля Россия призвала Азербайджан и Армению снизить накал воинственной риторики, а также предупредила об опасной роли Запада, который сейчас начинает грязнейшую игру для дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена.

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