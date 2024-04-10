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ФРГ в первом квартале одобрила поставки оружия для Украины

Кабмин ФРГ в первом квартале одобрил поставки оружия на €4,89 млрд

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Global Look Press

Правительство ФРГ одобрило с 1 января по конец марта поставки вооружений за границу на €4,89 млрд. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные кабмина.

В сообщении уточнили, что почти три четверти арсенала — 72% — предназначаются для Украины.

В кабмине отметили, что одобренные Киеву поставки оцениваются в €3,54 млрд. Далее следуют Сингапур (€583,9 млн), Индия (€143,3 млн), Саудовская Аравия (€126,4 млн), Катар (€97 млн).

Агентство обратило внимание, что нынешняя статистика на данном этапе почти в два раза опережает темпы 2023 года, по итогам которого Германия одобрила поставки оружия на рекордные €11,7 млрд. Тогда показателя в €5 млрд ФРГ достигла только за шесть месяцев. Всего в 2024 году Германия заложила €8 млрд на поддержку Украины в текущем году.

До этого в отказе Германии поставить Украине системы Patriot увидели скрытый смысл. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы зенитных ракетных комплексов американского производства в Германии уже исчерпаны.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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