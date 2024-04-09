Картаполов высказался о возможности мобилизации в мае

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизации в мае в России не будет ни при каких условиях. С таким заявлением он выступил для RTVI.

«У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО», — подчеркнул он.

По его словам, Россия способна выполнить задачи спецоперации в штатной численности ВС РФ.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова Зеленского о якобы планирующейся мобилизации в РФ.

Перед этим Минобороны России сообщило, что 834 224 россиянина поучили право отсрочки от частичной мобилизации.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу пояснил, что призваны будут 300 тыс. резервистов. 28 октября 2022 года министр обороны доложил главе государства о завершении мобилизации.

Ранее в Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске.