Песков опроверг слова Зеленского о мобилизации в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
«Это неправда», — сказал Песков.
До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил влиянием кокаина слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти России якобы готовят новую мобилизацию.
По его словам, мобилизацию проводить не нужно, потому что в России отлаженная система укомплектования Вооруженных сил.
Ранее Зеленский не стал отвечать на вопрос, сколько человек будет мобилизовано в ВСУ после подписания нескольких законопроектов, которые в том числе увеличивают возможности военкоматов по набору украинцев в армию.
Также президент отмечал, что на фронте не потребуется пресловутые полмиллиона мобилизованных.
Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.