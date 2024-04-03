Песков опроверг слова Зеленского о мобилизации в РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы планирующейся в РФ дополнительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

«Это неправда», — сказал Песков.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил влиянием кокаина слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что власти России якобы готовят новую мобилизацию.

По его словам, мобилизацию проводить не нужно, потому что в России отлаженная система укомплектования Вооруженных сил.

Ранее Зеленский не стал отвечать на вопрос, сколько человек будет мобилизовано в ВСУ после подписания нескольких законопроектов, которые в том числе увеличивают возможности военкоматов по набору украинцев в армию.

Также президент отмечал, что на фронте не потребуется пресловутые полмиллиона мобилизованных.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.